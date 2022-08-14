Як пише Politeka.net , Сергій Бабкін – відомий український музикант. Знаменитість одружений з актрисою Сніжаною, з якою познайомився в театрі. Тепер вона є продюсером Сергія та організовує все для нього. Зоряна пара виховує трьох дітей. Єлисея та Веселіну Сніжана народила від Бабкіна, а старший син Артур з'явився у дружини музиканта від минулих стосунків. Після початку війни сімейне подружжя виїхало з України разом із дітьми. Сніжана зізналася, що Сергія випустили, адже він батько трьох неповнолітніх дітей, а також переніс тяжку операцію на очах.

Не забуває дружина Бабкіна і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Сніжана поділася сторіс, де була до стрижки і після, показавши результат.

"Як же пощастило Дюссельдорфу, пощастило, тому що у них є наша Юля", - сказала Сніжана.

Нагадаємо, українці жорстко розкритикували Бабкіних, дружина музиканта відповіла хейтерам.

Також Politeka писала, що дружина Бабкіна у міні-бікіні влаштувала ефектне тренування, записавши все на відео

А ще Politeka повідомляла, що дружина Бабкіна у свій день народження звернулася до жінок.