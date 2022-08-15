Телеведуча Маша Єфросиніна, яка ще недавно влаштувала скандал через небажання говорити рідною мовою, висміяла росіян.

Марія Єфросиніна разом із Олею Поляковою голосно заявила, що не готова говорити українською мовою, хоч є саме українською ведучою вже багато років. Більше того, вона виправдалася, що невдоволення громадян із цього приводу - це чи не розкол країни, адже вони - знамениті зірки і нібито це спланована акція.

На цей раз Єфросиніна посміялася над безглуздими висловлюваннями росіян:

"Нова версія причин вибухів на аеродромі в Криму" - прокоментувала Єфросиніна безглузді висловлювання.

«Шановні українські військові – припиніть приписувати собі подвиги! Перегрілися та здетонували! А не ось ці ось ваші ракети.

Крейсер "Москва" промок і потонув. Літаки падають, тому що вони важчі за повітря. Російські солдати гинуть, бо люди смертні» - висловилися також українці у відповідь на марення.

Ми також писали, що українські селебриті потроху повертаються до Києва. Слідом за Надією Дорофєєвою додому повернулася відома телеведуча Маша Єфросиніна.

На своїй сторінці в Instagram Маша повідомила радісну звістку та показала відео, як вона з апетитом поїдає сирники.

«Шановні домашні, українські сирники, чи знали б ви, скільки мені снилися…», - зізналася Єфросиніна.

Нагадаємо, що Єфросинину намагалися переманити до Росії, ведуча розкрила деталі.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна справдилась за останній скандал із українцями.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна похвалилася унікальною зустріччю та заінтригувала українок.