Як пише Politeka.net, Тіна Кароль - відома українська співачка, яка відлетіла за кордон, і тепер постійно показує в Інстаграм, як відбуваються її благодійні концерти. Також Кароль започаткувала свій фонд допомоги постраждалим українцям.

Нерідко вона показує, які образи вибирає для виступів та вражає незвичністю вбрання.

Тіна Кароль вирішила здивувати глядачів, вийшовши на сцену з живим пітоном під час однієї з найпопулярніших пісень. Багато користувачів помітили в цьому сценічному рішенні щось знайоме, адже з такою самою рептилією в руках у 2002 році виступала Брітні Спірс.

За такий виступ раніше Кароль дуже розкритикували. Привернув увагу публіки цього разу і напівпрозорим костюмом зебри.

Також шанувальники могли звернути увагу на використання тварини, що не дуже подобається правозахисникам.

Ми також писали, український хореограф, відомий роботою над шоу "Танці зі зірками" Дмитро Жук, танцює у балеті знаменитої співачки Тіни Кароль. Нещодавно виконавиця стала його продюсувати як співака у рамках "Молодої крові". Шанувальники артистки та деякі ЗМІ почали одразу приписувати їм роман.

"Вона мій бос, реальна. Тільки творчість. І крапка. Я не знаю, про що ви. Тіна Кароль для мене як ментор, вона мені допомагає, вона мене штовхає туди, куди треба", – пояснив Дмитро Жук.

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після Веніного сина.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам та показала коханого.