Оскільки через війну артисти не мають заробітку, то й грошей на дорогий ремонт, майстрів у Позитиву теж немає.

Вторгнення росії в Україну зламало плани музиканта Позитиву (Олексій Завгородній). Зокрема він придбав будинок біля музичної студії, але процес ремонту зупинився. Грошей на майстрів та матеріалів просто не вистачить, адже зараз артисти втратили свої доходи.

В інтерв'ю для "ЖВЛ" репер розповів, як планує з цим розібратися.

У перші дні повномасштабної війни біля студії артиста впали уламки літака, тоді він вирішив поїхати з Києва. За кілька місяців повернувся і зараз Позитив живе саме у студії. Адже в його дуплексі, який він купив перед війною, ремонт зупинився, а грошей його продовжувати поки що немає.

Олексій Завгородній вирішив самостійно наводити лад у будинку, щоб переїхати туди швидше. Адже ніхто не знає, скільки часу ще триватиме війна, а жити у студії не зовсім зручно. Артист вважає, що зараз треба жити та насолоджуватися щодня хоч чимось.

"Купив дуплекс біля студії, ще до війни. Ремонт вже почався, потім війна. Ну що ж, потрібно самому щось робити. Сьогодні я сам фарбував батарею, наприклад. А чому ні? Це теж творчість", - з усмішкою заявив Позитив.

Нагадаємо, що Позитив закликав Потапа, який втік до Іспанії, повернутися нарешті в Україну.

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