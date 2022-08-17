Популярна українська співачка Злата Огневич, яка була героїнею другого сезону шоу "Холостяка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле фото, а у підписі до нього розповіла про незвичайну благодійну акцію.

На новій фотографії Злата відображені в елегантній позі та з милою посмішкою на обличчі. Перед камерою вона з'явилася у стильній темно-синій сукні цікавого фасону з пишними рукавами та вирізом на поділі. Це вбрання гарно підкреслило струнку фігуру та тендітні плечі артистки. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Огневич розповіла про нову благодійну акцію, до якої приєдналася, а також звернулася до шанувальників: "Жіноча сила та солідарність, підтримка та допомога. Завжди. Ось що має бути між нами, дівчатами. Ну і секрети, звісно, ​​куди без Хоча зараз мова піде про те, що більше не секрет, ми довгий час готували благодійний проект з партнерами, а тепер я можу розповісти і запросити вас взяти в ньому участь.

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