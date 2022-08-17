Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка була переможницею шоу "Холостяк" і стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість опублікувала спекотне фото із відпочинку в Туреччині, куди вирушила разом із маленьким сином, поки чоловік на роботі і не може виїхати з країни.

На новій фотографії Даша зображена прямо в морі, вона лежить на поверхні води на спині, зайнявши спокусливу позу. Перед камерою блогерка з'явилася у чорному мікро-купальнику, який підкреслив її струнку фігуру та довгі ноги.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Світ мене ловив і не спіймав". Шанувальники відразу почали коментувати нове фото зірки, засипаючи її компліментами: "Даша, яке круте фото", "Дуже красиво", "Вау! Не жінка, а вогонь", "Яке фото красиве", "Яка краса", "Неймовірна" , "Так красиво", "Вау, як красиво", "Зате піймав тебе твій чоловік", "А мені завжди цікаво хто вас фотографує? Такий гарний результат", "Дуже красиве фото", "Це просто вау".

Нагадаємо, "Алінко, ми так сумуємо": Гросу після довгої паузи вийшла на зв'язок і заінтригувала прем'єрою.

Як повідомляла Politeka, "Всі дороги ведуть додому": екс-дружина Дзідзьо SLAVIA показала себе у рідному місті.

Також Politeka писала, що "У нас немає літа": Каменських роздраконила українців новим фото з-за кордону.