Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка була переможницею шоу "Холостяк" і стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість опублікувала спекотне фото із відпочинку в Туреччині, куди вирушила разом із маленьким сином, поки чоловік на роботі і не може виїхати з країни.
На новій фотографії Даша зображена прямо в морі, вона лежить на поверхні води на спині, зайнявши спокусливу позу. Перед камерою блогерка з'явилася у чорному мікро-купальнику, який підкреслив її струнку фігуру та довгі ноги.
У підписі до публікації Квіткова написала: "Світ мене ловив і не спіймав". Шанувальники відразу почали коментувати нове фото зірки, засипаючи її компліментами: "Даша, яке круте фото", "Дуже красиво", "Вау! Не жінка, а вогонь", "Яке фото красиве", "Яка краса", "Неймовірна" , "Так красиво", "Вау, як красиво", "Зате піймав тебе твій чоловік", "А мені завжди цікаво хто вас фотографує? Такий гарний результат", "Дуже красиве фото", "Це просто вау".
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