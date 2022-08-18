Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка з початку війни перебралася жити до батьків до Хмельницького та облаштувала у рідному місті притулок для переселенців, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу телезірка виклала у сторіс нескромні кадри, і зізналася, що її послали.

Так, у першій сторіс Леся не стала викладати фото, залишила лише напис на темному тлі: "Мене сьогодні послали в…". І вже у другій стрис телеведуча зізналася куди саме – у баню. Власне, свою сторіс Нікітюк супроводжувала фотографією, мабуть, із тієї самої лазні.

На знімку Леся знімає себе на телефон у темній кімнаті з кам'яною підлогою та дерев'яними стінами. Перед камерою вона з'явилася в білій білизні - трусиках і коротенькому топі, який ледве прикриває принади. Треба сказати, що це нескромне вбрання лише підкреслило струнку фігуру Нікітюк. А ось її обличчя на знімку майже не видно, тільки чорна кепка на голові та розпущене волосся.

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