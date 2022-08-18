Як повідомляє Politeka.net, існує чимало страв з курятини, але це особливе. Незрівнянний медово-часниковий смак соусу до страви запам'ятається вам надовго.

Беззмінний ведучий та суддя українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом курячих стегон у медово-часниковому соусі. До речі, страва нічим не гірша за ту, яку подають у закладах шеф-кухаря.

"Соковита всередині і хрумка зовні - насолода в чистому вигляді", - зазначив Ектор Хіменес-Браво.

Вам знадобиться:

• Курячі стегна - 1 кг

• Орегано – 5 грам

• Сіль - більше звичайного

• Перець – за смаком

• Оливкова олія – для смаження

• Вершкове масло - 10 грам

• Часник – 20 грам

• Броколі - 100 грам

• Мед – 100 грам

Як приготувати курячі стегна від Ектора Хіменеса-Браво:

• Курячі стегна ретельно промити і просушити паперовим рушником. Трохи посмажити на оливковій олії та зняти з плити, коли з'явиться скоринка.

• Для маринаду з'єднати мед, часник, паприку, сіль, перець, вершкове масло та орегано. Додати маринад до курячих стегон.

• Викласти ніжки із соусом у форму для запікання та запікати при 180 градусах 35 – 45 хвилин до утворення карамельної скоринки.

• Протушити броколі в якості гарниру.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав вишуканий рецепт соусу нашвидкуруч.

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