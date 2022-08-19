Як пише Politeka.net, Віра Кекелія - відома українська співачка та зірка "Жіночого кварталу". Зірка одружена з Романом Дудою, фіналістом "Голос країни-7". У 2020 році у пари народився первісток - син Іван. Минулого тижня Кекелія народила другого сина в Грузії.
На своїй сторінці в Інстаграм артистка розмістила миле відео, на якому тримає новонароджену дитину.
У підписі вона зізналася, що її переповнюють почуття любові та ніжності до малюка. Також вона подякувала людям за теплий прийом, який їй організували у Грузії.
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«Ви тільки подивіться на мої очі лимурки. Розпливаюся в коханні та ніжності до цього маленького хлопця 🥰 Тбілісі, дякую тобі за лагідний, сонячний та безпечний прийом. Я народила у повному спокої, турботі та красі. Мій другий досвід пологів, незважаючи на війну, залишається позитивним. І все це створили ЛЮДИ, найкращі люди, які мені зустрілися в Грузії і, звісно, родина, яка завжди тримає мене за руку », – написала Кекелія.
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А ще Politeka писала, що зірка "Жіночого Кварталу" поділилася важливою новиною про свою родину .
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