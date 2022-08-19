Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, актриса Ганна Саліванчук учора відсвяткувала 37-річчя. При цьому вирішила вона зробити це у сімейному колі, без яскравих та галасливих вечірок, зустрічей та інтерв'ю, як було минулого року.

Нещодавно Ганна також розповіла Viva , як зазначає день народження в умовах війни.

«Цей рік дуже тяжкий для кожного українця. Війна зіпсувала життя, знищила мрії мільйонів українців. Але, незважаючи на всі обставини, ми не повинні опускати руки, адже життя продовжується», — каже Ганна Саліванчук.

Вона провела зустріч із рідними у ресторані та також успіху похвалитися новим чином. Ганна додала, що не так уявляла цей день.

Актриса щаслива, що має можливість провести день народження з рідними, та зізналася, як її порадував коханий чоловік.

«Ранок ми провели по-сімейному, з дітьми, після чого на мене чекала романтична вечеря, яку приготував Олександр. Я впевнена, що після перемоги кожен зможе реалізувати усі свої плани та мрії».

Сімейний вечір з близькими та кілька пам'ятних фото в Інстаграмі артистки вразили фанатів. Сама вона поставилася до цього дня з нинішнім станом справ досить спокійно і навіть продумала свій образ.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук в одній піжамі показала, як піднімати настрій.

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