Так, напередодні Дня Незалежності України Олександр Пономарьов, Юрій Горбунов, Тарас Тополя та Дзідзьо випустили нову композицію під назвою "На землі, у повітрі та на морі". У цій пісні артисти розповіли про страшний ранок 24 лютого, коли російські загарбники прийшли на нашу землю з війною. Проте, виконавці запевняють, що ніхто не зможе забрати нашу Україну.
Менше ніж за добу ролик набрав майже 400 тисяч переглядів та багато позитивних відгуків.
Тож у себе в Інстаграм народний артист України Олександр Пономарьов подякував людям за теплі слова у коментарях. Також він оприлюднив фрагмент треку.
"Доброго ранку ! Дякуємо за добрі коментарі на моєму YouTube! Слава Богу за все! », – написав артист.
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«Десь о п’ятій ранку в лютому
Розпочалася війна
В цьому лютому - незабутому
Вся країна натягнулась мов струна», - йдеться у пісни.
Українці у захваті від нового хіта.
"Як же талановито пишуть і виконують усі пісні про перемогу, про Україну, про героїв-славу ЗСУ",
"Дякую за черговий шедевр",
"Саша, ви геніальний композитор і виконавець! Ваші пісні надихають на перемогу українців і піднімають дух свободи і волі! Ми переможемо обов'язково! Дякуємо за Ваш талант!", - пишуть у коментарях.