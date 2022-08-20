Так, напередодні Дня Незалежності України Олександр Пономарьов, Юрій Горбунов, Тарас Тополя та Дзідзьо випустили нову композицію під назвою "На землі, у повітрі та на морі". У цій пісні артисти розповіли про страшний ранок 24 лютого, коли російські загарбники прийшли на нашу землю з війною. Проте, виконавці запевняють, що ніхто не зможе забрати нашу Україну.

Менше ніж за добу ролик набрав майже 400 тисяч переглядів та багато позитивних відгуків.

Тож у себе в Інстаграм народний артист України Олександр Пономарьов подякував людям за теплі слова у коментарях. Також він оприлюднив фрагмент треку.

"Доброго ранку ! Дякуємо за добрі коментарі на моєму YouTube! Слава Богу за все! », – написав артист.

«Десь о п’ятій ранку в лютому

Розпочалася війна

В цьому лютому - незабутому

Вся країна натягнулась мов струна», - йдеться у пісни.

Українці у захваті від нового хіта.

"Як же талановито пишуть і виконують усі пісні про перемогу, про Україну, про героїв-славу ЗСУ",

"Дякую за черговий шедевр",

"Саша, ви геніальний композитор і виконавець! Ваші пісні надихають на перемогу українців і піднімають дух свободи і волі! Ми переможемо обов'язково! Дякуємо за Ваш талант!", - пишуть у коментарях.