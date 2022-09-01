Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська телеведуча, актриса та Майстер спорту з художньої гімнастики. Зірка також брала участь у шоу "Маска", де була в образі "Феї". А після початку війни Ребрик втратила роботу на ТРК "Україна", де вела ранкове шоу, адже проект був повністю закритий. Не забуває Лілія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

"Сегодня, 31.08. Жовтневий палац. В 18:00", - написала Ребрик.

"Підготовка до концерту "Дизель шоу" розпочалася", - додала зірка, сидячи у гримерці з текстом у руках.

"Як вам?", - Запитала Ліля і показала кардинально новий образ для виступу на сцені.

"Нас із Танковичем випустили на сцену без гриму. Нарешті", - пожартувала Лілія на новому сторісі, показуючи сценічні образи з колегою-телеведучим.

Нагадаємо, Ребрик похвалилася довгоочікуваною зустріччю, про яку мріяла її дочка.

А ще Politeka повідомляла, що Лілія Ребрик після відходу з телебачення поділилася радісною новиною.

Також Politeka писала, що Ребрик після звільнення з телебачення поділилася ностальгією .



