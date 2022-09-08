Український ведучий, шоумен та зірка "Орел і Решка" Андрій Бєдняков розповів про своє ставлення до росіян, які рішуче виступають проти війни та підтримують Україну. Свій коментар телеведучий дав в інтерв'ю автору YouTube-каналу "Ходять чутки" Раміні Есхакзай.

Андрій Бєдняков підкреслив, що думка "хороший росіянин - мертвий росіянин" не поділяє та пояснив чому.

"Я зрозумів, що цих Z-анутих і V-анутих набагато більше, ніж я собі думав. Їх я ненавиджу всіх. Про адекватних людей не можу такого сказати. Там є адекватні люди. Я не з тих, хто каже, що хороший росіянин - мертвий росіянин. Ні, це не моя історія. Тому що я особисто знаю людей, які допомагають, і які зі мною постійної на зв'язку. Я не можу говорити хто це, але вони є. І я відчуваю їхню підтримку", - зірка "Орел і Решка".

Також шоумен та зірка "Орел і Решка" Андрій Бєдняков розповів, навіщо їздив у росію після 2014 року. Телеведучий зізнався, що ніколи не співпрацював із людьми, які підтримують путіна, а за поїздки до Москви йому зараз дуже соромно.

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бідняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.