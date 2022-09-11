Як пише Politeka.net , Андрій Задворний - відомий український бізнесмен, який наважився піти на шоу "Холостячка" із Златою Огнєвіч. там Андрію вдалося перемогти та завоювати серце головної героїні, але після проекту Задворний одразу ж покинув співачку. Наразі бізнесмен є успішним блогером в Інстаграм, де за ним стежать десятки тисяч українців. Зірка регулярно ділиться з українцями новим контентом, а цього разу Андрій привітав фанів із успішним контрнаступом ЗСУ.
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Але важливо мати холодну голову і триматися від «шапкозакидування», бо має бути ще багато роботи, складнощів і жертв», - написав Задворний і поставив геолокацію Лисичанська.
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