Як пише Politeka.net , Андрій Задворний - відомий український бізнесмен, який наважився піти на шоу "Холостячка" із Златою Огнєвіч. там Андрію вдалося перемогти та завоювати серце головної героїні, але після проекту Задворний одразу ж покинув співачку. Наразі бізнесмен є успішним блогером в Інстаграм, де за ним стежать десятки тисяч українців. Зірка регулярно ділиться з українцями новим контентом, а цього разу Андрій привітав фанів із успішним контрнаступом ЗСУ.

"Це справжні історичні моменти.

Декілька днів я мовчки читав новини і тільки з друзями перекидався парою фраз про події на фронті (схрестивши пальці за спиною).

Тепер звідусіль потужним валом доноситься інформація про звільнення чергового села, міста і хочеться порадіти вголос! Ми, жерсть, їх горимо!

Але важливо мати холодну голову і триматися від «шапкозакидування», бо має бути ще багато роботи, складнощів і жертв», - написав Задворний і поставив геолокацію Лисичанська.

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