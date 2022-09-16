Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Також знаменитість активно займається спортом та вчить українців сідати на шпагат. А нещодавно Нікітіна вирішила освоїти ще й пілон, радуючи українців спекотними танцями. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Катя і про Тікток, де активно веде свою сторінку. А цього разу зірка поскаржилася на осінню застуду.
"Коли на вулиці стало прохолодно", - підписала кадри Катя.
"Привіт, осінь. Хто такий же!? Моя "улюблена" температура, 37,2", - написала зірка.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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"Далі лампочок немає в люстрі", "Такий же", "Це я сьогодні весь день", "Так не сумуємо, беремо вітаміни, малинку та інше, медок, заварюємо смачний чай і відпочиваємо. Все буде добре", "У мене теж жерсть якась, навіть не помітив, звідки застудився", "Четвертий день поспіль болить голова, вважається?".
Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" влаштувала спеку з подружкою на пілоні.
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