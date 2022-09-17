Як пише Politeka.net, український телеведучий Анатолій Анатоліч показав, як виглядала 6-річна Олеся Столпакова лише за пару місяців до того, як російські окупанти прийшли з війною на нашу землю.

У себе в Інстаграм він розмістив два знімки.

Перше фото зроблено до повномасштабного російського вторгнення. 6-річна Олеся Столпакова позує з людиною у костюмі лева з мультика «Мадагаскар».

«Дівчинка Олеся, якій було 6 років. Жила в Харківській області. Звичайне класне дівчисько. Зі своїми інтересами, вподобаннями і бажанням жити. В мене троє дітей. Я знаю як їм все цікаво в 6 років. І я уявляю, як вона просила маму зробити фото з левом з Мадагаскару», - написав Анатоліч.

На другому фото – місце, де знайшли Олесю та її маму та ще 400 мешканців Ізюма.

« Це знову те, що лишили по собі "вони".

А ще інстаграм блокує і видаляє пости і сторінки за словами, якими ми в житті називаємо "їх". Тому я пишу так...



АЛЕ МИ ЗНАЄМО, ЩО ЗА СОТНІ РОКІВ "ЇХ" БУДУТЬ ЗГАДУВАТИ ЯК ЩОСЬ ТАКЕ, ЩО НАЗАВЖДИ ЗНИКЛО З ЗЕМЛІ.



І ВЕСЬ СВІТ СПРОБУЄ СТЕРТИ ЇХ ЗІ СВОЄЇ ПАМ'ЯТІ, ЯК ЩОСЬ СТРАШНЕ.



А СКОРІШЕ НАВПАКИ, ЇХНЯ КРАЇНА БУДЕ ПРИКЛАДОМ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПОКОЛІНЬ, ЯК ЦЕ МОЖЛИВО, ЩОБ 140 000 000 ЛЮДЕЙ ДОБРОВІЛЬНО ПЕРЕТВОРИЛИСЯ НА ЗОМБІ», - емоційно відреагував ведучий.

Нагадаємо, Анатолій зробив висновок про росіян після відео з Новофедорівки: "Немає місця в голові..."

Як повідомляла Politeka, нова напарниця Ребрик та Анатолія Анатолича потрапила під шквал народного гніву.

Також Politeka писала, що лихо сталося у родині ведучого Анатолія Анатолича, довелося викликати поліцію.