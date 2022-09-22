Актриса, зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна показала, як готується до зйомок.

Як пише Politeka.net , 26-річна Катерина Нікітіна, котра вподобала українців завдяки своєму почуттю гумору та харизмі, активно розвиває свій Instagram, де ділиться з шанувальниками новим контентом. Артистка розповідає про своє повсякденне життя, ділиться кадрами різних фотосесій, а також показує, як відбуваються її тренування, адже вона дуже любить спорт.

Наразі Катерина Нікітіна, яка нещодавно знайшла нову роботу, як актриса дубляжу показала, як готується до зйомок.

Так, цього разу артистка опублікувала нові Сториз на своїй сторінці в Інстаграм, де продемонструвала, як перетворюється у вмілих руках візажиста.

Кадри зроблено до та після нанесення гриму.

Результат дуже порадував саму Нікітіну, вона покрутилася перед камерою, продемонструвавши свій неймовірний макіяж.

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