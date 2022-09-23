Як повідомляє Politeka.net , з початку повномасштабної війни Джамала посилено гастролювала різними країнами Європи і була в США. Наразі вона перебуває у Польщі, де бере участь у танцювальному проекті, під час якого збирають гроші для постраждалих через війну українців.
На своїй сторінці у Instagram співачка опублікувала кадри возз'єднання з дітьми.
На знімках можна побачити, як хлопчики виросли за цей час. Вони перебували в номері у Джамали. Щаслива матуся цілувала хлопчиків, обіймала їх та притискала до себе. У старшого сина Еміра-Рахмана виросло довге волосся, тому він носив сіру шапочку, яка приховувала локони. Молодший син Селім-Гірай теж підріс і став досить активним хлопчиком, який не хотів довго сидіти на руках у мами.
"Хто не спав, але абсолютно щасливий? Мої... Наш перший місяць у житті, коли ми так надовго розлучилися", - зізналася Джамала .
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Варто зазначити, що після нападу росії на Україну Джамала з дітьми поїхала до Туреччини. Артистка протягом багатьох місяців війни виступала у різних країнах із концертами на підтримку України. Діти Джамали в цей час проживають із її сестрою у Туреччині, а чоловік залишився в Україні.
Нагадаємо, співачка Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".
Як Politeka повідомляла, співачка Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".
Також Politeka писала, що маленький син співачки Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".