Чоловік покійної української актриси та телеведучої Руслани Писанки бізнесмен Ігор Ісаков повідомив, що йому прийшов болісний нагадування від дружини в соцмережах.

Так, вдівець Руслани Писанки розповів , що мав відзначати свято з дружиною – річницю весілля.

Ігор Ісаков зазначив, що про важливу дату йому нагадав Ґуґл-календар, позначку в якому поставила сама Руслана Писанки.

"В мене сьогодні своє свято... символічне, болюче, але дуже світле ... прийшло від гугл - календар нагадування, заплановане Русею.. ключове: в затишному місці й ...смачно!!! Тож... зі святом.. бережемо себе й близьких... піклуємось, й головне : якщо хотіли щось сказати, зробити, побажати своїй половинці, не відкладуйте це на потім. Робіть те саме зараз.. щоб не було запізно..., " - повідомив Ісаков на своїй сторінці В Фейсбук.

Писанка пішла з життя в ніч на 19 липня в Німеччині, куди вона поїхала з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За кордоном у зірки виявили рак 4 стадії, лікарі виявилися безсилими.

21 серпня у Спасо-Преображенському соборі у Києві відбулася церемонія прощання з актрисою. Разом із Писанкою в останню путь проводжали її маму, Діну Василівну, яка померла навесні від тяжкої хвороби.

Нагадаємо, що Сумська показала сумні кадри прощання з Писанкою та її мамою.

Як повідомляла Politeka, Руслану Писанку та її маму проводжають в останню путь.

Також Politeka писала, що Кравець поділилася спогадами про Писанку, розповівши про їхній спільний кастинг.