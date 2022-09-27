З кожним роком ми не стаємо молодшими. Але нерідко буває так, що жінка в поважному віці виглядає набагато молодшою і привабливішою, ніж юна діва. Виникає закономірне питання: "чому так відбувається?"
43-річна Оля Полякова розповіла, що старить жінок, яким понад 35 років і дала важливу пораду у новому випуску YouTube-проекту "Дорослі дівчатка".
Співачка Оля Полякова переконана, що старить жінок навіть не зачіска чи "бабський" одяг, а зайва вага.
"Дівчатка, після 35 років зайва вага додає вік. У 25 ти можеш бути пишкою з такими цицьками. Але коли тобі 35+ і в тебе є зайва вага, ти виглядатимеш старше, ніж худа жінка такого ж віку", – заявила 43 -річна Оля Полякова.
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Розповідаючи про те, що допомагає їй стежити за вагою, співачка заявила, що зараз не вечеряє та почувається чудово. При цьому артистка визнає, що кожного вечора п'є вино. Оля Полякова також зізналася, що зробила собі уколи ботокса, а також ходить на апаратні процедури догляду за тілом і радить це робити також іншим, щоб зберегти свою красу довше.
Нагадаємо, що виступ Олі Полякової намагалися зірвати любителі рф, скандальні подробиці та відео.
Як повідомляла Politeka, Оля Полякова викликала бурхливу реакцію новою піснею українською мовою.
Також Politeka писала, що Оля Полякова заспівала українською, вперше змінивши образ "Королеви ночі".