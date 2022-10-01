Як пише Politeka.net , Михайло Заливако - відомий український бізнесмен, який вирішив піти на шоу "Холостяк", сподіваючись знайти своє кохання. На проекті зірка вибрала переможницею Ганну Богдан, з якою зустрівся понад рік. А нещодавно стало відомо, що пара не витримала випробування війною та вирішила розлучитися. Але днями Ганна та Михайло знову з'явилися разом, коли Заливако святкував свій день народження, 28 вересня. А на новому сторісі Михайло показав себе після святкування дня народження.

"А спонсор мого ранку – опухле обличчя", - написав Михайло.

"Коли ми зупинилися у найближчому готелі біля дороги – я попросив сингл, а тобі дали тріо", – сказав зірка.

А до цього зірка опублікувала фото з Анною Богдан.

Прикольне занурення в атмосферу нашого першого знайомства.

Те саме місце пройшло вже більше року, але все одно там дуже цікаві відчуття

Хепі Валентин день! всім з любові", - написав Михайло.

Нагадаємо, «Холостяк» Заливако після бурхливих веселощів та зустрічі з Богдан показав свою гордість у ліжку: кадри

А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан раптово засвітилася в обіймах Залівака

Також Politeka писала, що "Холостяк" Заливако раптово з'явився після розлучення з Богданом.



