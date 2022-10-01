Як пише Politeka.net , Михайло Заливако - відомий український бізнесмен, який вирішив піти на шоу "Холостяк", сподіваючись знайти своє кохання. На проекті зірка вибрала переможницею Ганну Богдан, з якою зустрівся понад рік. А нещодавно стало відомо, що пара не витримала випробування війною та вирішила розлучитися. Але днями Ганна та Михайло знову з'явилися разом, коли Заливако святкував свій день народження, 28 вересня. А на новому сторісі Михайло показав себе після святкування дня народження.
"А спонсор мого ранку – опухле обличчя", - написав Михайло.
"Коли ми зупинилися у найближчому готелі біля дороги – я попросив сингл, а тобі дали тріо", – сказав зірка.
А до цього зірка опублікувала фото з Анною Богдан.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Екс-командир українського корабля виявився зрадником: який термін йому загрожує
"У Путіна є план": полковник ФСБ повідомив, навіщо Кремлю анексія територій і що буде далі
Сплата штрафів, українцям повідомили, що потрібно зробити прямо зараз: "Обовʼязково перевірте…"
ЗСУ прорвали оборону, "котел" для окупантів неминучий: "Перерізано останній маршрут"
Прикольне занурення в атмосферу нашого першого знайомства.
Те саме місце пройшло вже більше року, але все одно там дуже цікаві відчуття
Хепі Валентин день! всім з любові", - написав Михайло.
Нагадаємо, «Холостяк» Заливако після бурхливих веселощів та зустрічі з Богдан показав свою гордість у ліжку: кадри
А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан раптово засвітилася в обіймах Залівака
Також Politeka писала, що "Холостяк" Заливако раптово з'явився після розлучення з Богданом.