Як пише Politeka.net, після проекту Ганна Богдан та «Холостяк» - харківський підприємець Михайло Заливако були у стосунках більше року. У розпал війни пара раптово розлучилася. Ганна довго не оголошувала про розлучення із завидним нареченим, також вона досі не наважилася озвучити реальну причину розриву з Мишком.
Тепер дівчина стала досить успішною блогеркою, за життям якої стежать понад 230 тисяч людей. У Instagram Анна ділиться своїми обновками, показує, як проводить час і рекламує всяку всячину.
Зараз блогерка зустрілася зі своєю давньою подругою і виклала кілька кадрів у своїх Сторіс.
Анна позувала в чорному брючному костюмі і з вечірнім макіяжем, який, як зізналася вона, довго не робила.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
У росії раптово зникли 1,5 млн комплектів військової форми: путінський генералітет забив на сполох
Після розгрому в Лимані на окупантів насувається нова біда: "Володимир Володимирович вирішив..."
Решетник знову звернувся до українців щодо перенесення прем'єри "Холостяка", Топольський уже не стримався: "Гриша, ти краще..."
Ольга Сумська засвітилася з Борисюком після розлуки: "Тато приїхав..."
"Коли 8 місяців собі не робила макіяж", - повідомила блогерка, зробивши селфі біля дзеркала.
До речі, минулого тижня бізнесмен Михайло Заливако відзначав день народження. До іменинника приїхала і Ганна Богдан, щоб особисто привітати колишнього коханого та похвалитися цим у соцмережах.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан у вкорочених джинсах вигуляла осінню цибулю.
А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан розповіла про дуже важку поїздку до сестри та показала кадри
Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Богдан похвалилася щасливим вечором у несподіваній компанії