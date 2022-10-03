Переможниця "Холостяка" Ганна Богдан вирішила показати з ким проводить затишні та душевні вечори.

Як пише Politeka.net, після проекту Ганна Богдан та «Холостяк» - харківський підприємець Михайло Заливако були у стосунках більше року. У розпал війни пара раптово розлучилася. Ганна довго не оголошувала про розлучення із завидним нареченим, також вона досі не наважилася озвучити реальну причину розриву з Мишком.

Тепер дівчина стала досить успішною блогеркою, за життям якої стежать понад 230 тисяч людей. У Instagram Анна ділиться своїми обновками, показує, як проводить час і рекламує всяку всячину.

Зараз блогерка зустрілася зі своєю давньою подругою і виклала кілька кадрів у своїх Сторіс.

Анна позувала в чорному брючному костюмі і з вечірнім макіяжем, який, як зізналася вона, довго не робила.

"Коли 8 місяців собі не робила макіяж", - повідомила блогерка, зробивши селфі біля дзеркала.

До речі, минулого тижня бізнесмен Михайло Заливако відзначав день народження. До іменинника приїхала і Ганна Богдан, щоб особисто привітати колишнього коханого та похвалитися цим у соцмережах.

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