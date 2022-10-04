Як повідомляє Politeka.net, популярна телеведуча та актриса Лілія Ребрик у будь-який сезон виглядає ефектно та стильно, захоплюючи своїми шикарними образами. З приходом осені вона перейшла на тепліші сукні та брючні костюми. Ведуча продемонструвала яскравий та трендовий осінній образ на опублікованому фото у Instagram.

Лілія позувала на тлі осінніх вулиць у Києві. Світле бежеве пальто класичного крою, довга біла спідниця в принт і теплий сірий светр дуже пасували зірці. Також вона доповнила образ оригінальними сережками та сумочкою через плече. У руках Лілія Ребрик тримала стаканчик з кавою, яка зігріла її в такий холодний осінній день.



Завершують образ розпущене волосся та ніжний макіяж, а також м'яка посмішка відомої телеведучої Ребрик.

"Спокійного дня всім нам. Зйомки в таку дощову осінню погоду - особливі відчуття. Але на все згодна, аби тільки без війни", - зазначила Лілія Ребрик у підписі до фото.

Варто зазначити, що Лілія Ребрик кар'єру на телебаченні розпочала у 2006 році, ставши телеведучою прогнозу погоди на СТБ. З 2017 року до липня 2022 року Ребрик була ведучою ранкового шоу на каналі "Україна" під назвою "Ранок з Україною".



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