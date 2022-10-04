Актриса Ганна Саліванчук, яка мешкає у шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, заговорила про успішне життя.

Дружина продюсера "Квартал 95", відома українська актриса Ганна Саліванчук активно спілкується із фанатами, дивує особистими кадрами та розповідає українкам, як зробити різні страви для близьких. Цього разу артистка заговорила про те, як їй хотілося б проводити своє життя.

«Щоранку ми маємо вибір, як провести день. Погодьтеся, іноді так не хочеться робити нічого, але це навіть не впливає на якість нашого життя. Тільки дисципліна та організованість є невід'ємною частиною успіху.⠀

І це стосується всього! будь-якого боку нашого життя. Будь то робота, стосунки з чоловіком, з дітьми, із самим собою. Щоранку я роблю вибір, полежати ще в ліжку і поспати або встати раніше на півгодини і приділити їх коханій» - пише Ганна.

Вона додає, як після безсонної ночі вона робить вибір для роботи, хоча завжди може пошкодувати себе і залишитися вдома.

“У нас завжди є вибір. Як прожити щодня? Від цього, з одного боку, незначне рішення глобально залежить і якість нашого життя у майбутньому. Відмовившись сто разів від комфорту, на сто перший я отримую комфорт "бізнес-класу"», - додає Саліванчук.

Ганна вважає, що кожна людина – автор свого життя, тому треба працювати старанніше.

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