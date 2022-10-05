Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка посідала третє місце на "Євробаченні". Також зірка брала участь у шоу "Маска", де їй удалося тріумфально перемогти. А минулого року зірка знялася у романтичному проекті "Холостячка", де намагалася знайти своє кохання. Але переможець - бізнесмен Андрій Задворний одразу після шоу покинув співачку, що дуже сильно вдарило по знаменитості.
Не забуває Злата і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Огневич вирішила поділитися кадрами, що інтригують, у своєму блозі.
"Настав час вам зізнатися. У наступній сторіс розповім...", - написала Огневич.
"Справжня причина повернення до Києва. Це – вечірка на Щекавиці", - зазначила Огневич.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
"Така молоденька, ще жити і жити": з'явилося фото поліцейської, розстріляної біля школи
"Обговорювали, схожий на Дзідзьо чи Пономарьова": Цибульська відповіла, чому показала чоловіка лише зараз
Нацбанк з 3 жовтня вводить в обіг нові особливі 10 гривень: як вони виглядають
"Холостяк" Заливако показав, з ким веселиться закордоном після розлучення з Ганною Богдан: "За найоригінальнішу..."
Варто зазначити, що Злата, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Огневич багато їздила виступати до солдатів та показувала своє авто, яке потрапляло під обстріл.
Нагадаємо, "Холостячка" Огневич після відпустки заговорила про серйозні жіночі захворювання
А ще Politeka повідомляла, що Огневич опинилася за крок від лиха, співачка поділилася деталями події
Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич у незвичному образі француженки вихвалялася новою зачіскою