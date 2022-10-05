"Холостячка" Злата Огневич чесно відповіла, чому повернулася до Києва, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка посідала третє місце на "Євробаченні". Також зірка брала участь у шоу "Маска", де їй удалося тріумфально перемогти. А минулого року зірка знялася у романтичному проекті "Холостячка", де намагалася знайти своє кохання. Але переможець - бізнесмен Андрій Задворний одразу після шоу покинув співачку, що дуже сильно вдарило по знаменитості.

Не забуває Злата і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Огневич вирішила поділитися кадрами, що інтригують, у своєму блозі.

"Настав час вам зізнатися. У наступній сторіс розповім...", - написала Огневич.

"Справжня причина повернення до Києва. Це – вечірка на Щекавиці", - зазначила Огневич.

Варто зазначити, що Злата, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Огневич багато їздила виступати до солдатів та показувала своє авто, яке потрапляло під обстріл.

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