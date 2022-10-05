Як пише Politeka.net, Віктор Павлік – відомий український музикант. Зірка кілька років тому одружився з молодою блогеркою Катою Репяховою. Пара довго чекати не стала і вже торік у них з'явився первісток - син Михайло. Катя, як і зірковий чоловік, активно веде блог в Інстаграм, де ділиться багатьом цікавим.

На цей раз Репяхова поділилася кадрами, де показала, як чоловік приїхав до неї і приготував подарунок.

"Чоловік приїхав до нас та зробив сюрприз", - написала Репяхова під кадрами.

"Нічого собі... А що за свято?", - Запитала Катя, дивлячись на чоловіка з букетом червоних троянд.

"Улюблена це тобі... Просто дякую за Михайла", - сказав Павлик у відповідь.

Катя одразу навіть не повірила, що Віктор сам купив букет, а подумала, що йому подарували. Але Павлик запевнив, що сам купив квіти, щоби її порадувати, а також для тещі придбав рулон пакетів.

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