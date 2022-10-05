Популярна українська танцівниця та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка разом із чоловіком виховує двох дітей та заснувала свою танцювальну студію, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кадри із модного ресторану, де показала вечірку зі своїм клубом.

На фотографіях можна побачити молоду команду Ілони, а також вишукані блюда, які їм подавали у ресторані. Сама хореограф прийшла на вечірку у стильному синьому костюмі зі світлою смугастою блузою оверсайз та маленькою сумочкою через плече. Завершують образ масивні світлі черевики, які пізніше вона змінила на витончені білі босоніжки.

У підписі до публікації Гвоздєва розповіла про ресторан, у якому проходила зустріч її клубу: "Кожне місце зустрічі мого клубу @uwu_gvozdeva ретельно вибирається і для мене дуже важлива атмосфера ресторану та вишукана кухня. Щиро вдячна всій команді ресторану за тепло, затишок, вишукану кухню, високий рівень обслуговування, чарівну атмосферу і велике добре серце керівників. До речі, вхідні двері між другим і третім поверхом старовинні, потужні двері, які були привезені з самого В'єтнаму! Як думаєте, скільки їм років?"

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