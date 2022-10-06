Популярний український музикант родом із Харкова Сергій Бабкін, який з початку війни з дружиною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав за кордон та давав благодійні концерти на підтримку України, на своїй сторінці в Instagram поділився радісною новиною. Як виявилося, артист збирається повернутись і навіть анонсував концерти в українських містах.

За словами Сергія, цього року він збирався відзначити 20-річчя своєї творчої діяльності та відповідно готував святкову програму, проте війна скасувала всі його плани. Проте артист вирішив не відкладати життя та повернутися на українську сцену. Він пообіцяв виступи у Києві та у Львові та заявив, що це будуть особливі концерти.

"В цьому році я мав святкувати двадцятиріччя творчої діяльності. В мене, як і в кожного з нас, були плани, які зруйнувало нашестя загарбників. Але життя неможливо відкласти, воно триває. Все що ми можемо, це жити його відповідно до викликів, з якими стикаємось на своєму шляху. Тож ми вирішили поєднати корисне з приємним і влаштувати з приводу двадцятиріччя велику благодійну подію, аби підтримати один одного та зібрати гроші для волонтерських фондів, які займаються допомогою постраждалим від війни та забезпечують потреби наших захисників на фронті. Це будуть особливі вечори, адже всім нам так потрібні тепло та надія", - написав Бабкін у підписі до своєї посади.

Нагадаємо, "У дзеркалі не побачиш…": Каменських чесно розповіла, що з нею відбувається під час війни.

Як повідомляла Politeka, "Давай частіше так": Дорофєєва відкрила декольте і подражнила фанатів, відео.

Також Politeka писала, що "Така я собі подобаюся": Білик показала фото з Америки та здивувала зізнанням.