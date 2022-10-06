Дружина Влада Ями з "Танців зі зірками" показала, як займається спортом, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Влад Яма – відомий український танцюрист, який судить проект "Танці зі зірками". А після повномасштабного вторгнення знаменитість із дружиною Лілією та дитиною залишив Україну та перебрався до США, де перебуває до цього дня. При цьому зіркова пара не поспішає назад до України та дружина танцюриста зазначила, що переживає за безпеку сина. Лілія, як і зірковий чоловік, активно веде свій блог в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

На цей раз Лілія поділилася кадрами тренування на вулиці.

"Улюблений двіж", - підписала кадри зірка, демонструючи свою працьовитість.

"Закінчилося тим, що вмовили Діму зняти тренування для дівчаток. Незабаром змонтуємо", - написано було на другому сторіс.

Раніше ми повідомляли, що Лілія відповіла, чому Влад не на фронті.

"По-перше. Я вважаю, що ставити такі питання як мінімум некоректно. Це особиста справа кожного, у всіх різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного. Вдячна чоловікові за те, що ми зараз у безпеці. . Ми теж допомагає на своєму фронті", - написала Лілія.



Нагадаємо, дружина Влада Ями з "Танців із зірками" показала небезпечні розваги сина у США.

А ще Politeka повідомляла, що дружина Влада Ями з "Танців зі зірками" розповіла, чому чоловік не повертається до України

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