Як повідомляє Politeka.net, міністр оборони України Олексій Рєзніков звернувся до російських військових із закликом відмовитися воювати за примарні цілі. Він попередив, що загарбники знайдуть на українській землі лише смерть і про них навіть ніхто не згадає, оскільки Кремлю не потрібні прості люди.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала відеозвернення міністра у себе в Instagram і попросила користувачів мережі також це зробити.

У відео, яке опублікувала Маша Єфросиніна, міністр оборони наголосив: російських солдатів обдурили і зрадили, обіцяючи легку прогулянку, але насправді відправивши на вірну смерть. Також він звернув увагу на те, що українські офіцери стали відомі на весь світ завдяки безпрецедентним успіхам на фронті, тоді як російська армія лише зазнає втрат і ганьбиться.

Наприкінці Резніков закликав окупантів негайно відмовитися воювати і пообіцяв їм усім життя, безпеку та справедливість.

"Я знаю Олексія Резнікова більше двадцяти років! І ця людина ніколи не бреше! Поширюйте, якнайбільше! Рятуйте себе, ваших чоловіків, солдатів і офіцерів!", - закликала Маша Єфросиніна у підписі до відео.



У коментарях українці зазначили, що слова міністра дуже сильні, але вони сумніваються, що у російських офіцерів вистачить розуму здатись.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

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