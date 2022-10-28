Популярна співачка з українським корінням Ані Лорак, яка навіть через багато місяців після початку повномасштабної війни не висловила своєї громадянської позиції, поділилася у своєму Instagram кадром, на якому з'явилася в обіймах російського артиста Сергія Лазарєва.

Варто зазначити, що після паузи на кілька місяців, Лорак відновила свою діяльність у росії і знову почала викладати нові пости в Instagram. Так, днями вона стала російським шанувальникам новий хіт і кліп "Лабіринт", а тепер показала знімок із Лазарєвим.

На фотографії Ані знята в палких обіймах російського колеги та друга, а у підписі до публікації розсипалася у привітаннях та освідченнях у коханні, адресованих йому.

"Нашій дружбі більше 10 років. І щоразу я вражаюся твоїм талантом, працьовитістю, артистизмом. Вчора була ще одна твоя творча перемога — шоу #янебоюся. Дорогий мій друже @lazarevsergey, літай високо, йди гордо по життю, сяй. Нам усім потрібен. світло кохання та музики. Ти гідний найкращого. Люблю", - написала Лорак.

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