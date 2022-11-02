Всесвітньо відома актриса Шерон Стоун у новій ролі не стала приховувати те, як виглядає у новому фільмі без гриму.

Як повідомляє Politeka.net , голлівудській актрисі Шерон Стоун часто пропонують різні ролі в серіалах, фільмах і навіть рекламах. Однак зірка не так часто бере участь у нових кінострічках та змінює образи.

Цього разу артистка показала уривок із нового фільму та засвітила, як виглядає без жодних уколів краси. Вона не стала приховувати зморшки та вікові зміни в цілому. Також вона постала у цікавій ролі, чим привернула увагу.

"Наступний фільм? ; Не можу дочекатися, щоб побачити це відео! 😍; Нетфлікс?; красива❤️; Що це? Фільм?; ❤️Приголомшливо! Ви чудова людина!; Будь ласка, нагадуйте нам, щоб ми дивилися це; Хто- то не вміє читати, я думаю 🙄;

Раніше Шерон Стоун показала, як можна старіти красиво та без втручання хірурга чи уколів краси. Так, артистка у піджаку на голе тіло підкорила виконанням кумедного танцю на знімальному майданчику.

У смарагдовому костюмі вона похвалилася не лише рухами, засвітивши форми у глибокому декольті.

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