Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз Саша виклала незвичайні кадри зі своїх виступів у рамках американського туру.

На нових фотографіях та відео Олександру можна побачити під час виступів та за лаштунками. Судячи з кадрів, на концертах гурту KAZKA в американських містах панувала дуже тепла та затишна атмосфера. У підписі до публікації Саша розповіла, що вони з колективом уже встигли виступити у Нью-Йорку, Майамі, Чикаго та продовжують гастролювати.

"Ми вже у Сіетлі. Відпочиваємо після трьох неймовірних концертів. Нью-Йорк, Майамі, Чикаго — у саме серце! І готуємося до наступних. До зустрічі", - написала Зарицька у підписі до публікації.

Користувачі відразу почали коментувати нові фото та відео артистки: "Неймовірні!", "Чикаго було в саме серце!", "Удачі вам", "Кайф", "Красиво", "Чекаємо на п'ятницю!", "Дівчата вогонь", "Приїжджайте до Міннеаполісу! Будь ласка!", "Ви дуже класна артистка, і головне натуральна краса".

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