Відома модель, зірка реаліті-шоу та власниця свого бренду одягу Кім Кардаш'ян серйозно зайнялася своїми лінійками вбрання і тепер сама носить їх якнайчастіше, щоб привернути увагу.

Для цього Кім навіть створила величезну вбиральню та влаштовує там спеціальні фотосесії, щоб привернути увагу. Фанати зауважили, що Кім поступово змінює стиль, проте позитивно оцінюють нові вбрання без зайвої вульгарності.

«Святковий магазин!» – пише Кім під кадрами.

Фанати відреагували по-різному на фотосесію Кардаш'ян:

«Потрібно все затишно; ахахах ти наймиліша людина; Але ви, хлопці, нічого не тримаєте у запасі...; Можеш зробити комплект для собак 🥹🫶🏽; Добре, міс Скімберлі; Чи є тут хтось, кому це подобається так само, як і мені? 😏; Одержима всіма цими поглядами! 🔥😍; Я хочу все це 🔥; Рожевий! 💕; мені потрібне все це; Люблю це 😍».

Подобається Кардаш'ян показувати, що вона краща, ніж говорять про неї недоброзичливці. А її пишні, хоч і штучні форми, можуть виглядати привабливо. Для цього Кім навіть схудла і перетворила себе – змінила зачіску, колір волосся та стиль.

У різнокольорових блискучих боді вона виглядала досить яскраво, як і помітили коментатори.

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