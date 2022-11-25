Кім Кардаш'ян у свої 42 роки може похвалитися цікавими образами, популярністю в Інстаграм та своїм брендом одягу. Тепер вона почала більше приділяти часу роботи, ніж зацікавила шанувальників, які раніше її часто критикували.
«Цього року я дуже вдячна людям, яких зустріла у місцях ув'язнення по всій країні. Цього тижня ми з realtristan13 влаштували надихаючу вечерю на честь Дня друзів із молодими людьми, ув'язненими у таборі Кілпатрік.
Ці молоді люди заслужили своє місце у зразковому таборі в Малібу за чудову поведінку. Багато хто з них навчається в коледжі і вніс величезні зміни до свого життя. Мені подобалося ходити навколо столу та чути їхні мрії та прагнення» - написала Кім.
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У мережі були захоплені рішенням Кім відвідати такі заклади:
«Так пишаюся ❤; Про Balenciaga поки що мовчу. Твоє мовчання говорить багато про що, Кіммі; Ну, це збиває з пантелику на багатьох рівнях; Я бачу, вони нарешті посадили Трістана до в'язниці; Сестра».
Раніше Кардаш'ян відвідала гала-вечір Baby2Baby 2022, де змогла відзначитися вибором вбрання та своєю промовою. Як відомо, зараз Кім займається своїм брендом одягу та активно рекламує його навіть у себе вдома.
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