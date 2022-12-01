Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка стала учасницею шоу "Холостяк". Учасниці вдалося перемогти на проекті, після чого пара зустрічалася, а зрештою одружилася. Вже минулого року у Микити та Даші з'явилася спільна дитина. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила показати критику, яка приходить їй у коментарі:

"А до чого тут час, пластика править світом", "Дайте мені багато грошей", "Тут раціональніше писати - дайте мені такого Микиту", "Нам потрібен не тільки час, нам потрібні гроші".

Зірка вирішила не проходити повз ці слова фанатів і написала свою відповідь.

"Час іде, але є щось вічне", - написала Даша у своєму блозі.



Варто зазначити, що Даша, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі із російськими окупаційними військами.

Нагадаємо, Квіткова з "Холостяка" у чорному комплекті блиснула ідеальною фігурою.

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