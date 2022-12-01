Як пише Politeka.net , Юлія "Зайка" Бельченко - учасниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливаком. Дівчині вдалося дійти до фіналу, але там поступилася перемогою Ганні Богдан. Пара зустрічалася довгий час, але розійшлася після початку повномасштабного вторгнення. А Юлія стала досить успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців в Інстаграм, і вже знайшла собі молоду людину, але поки що не показує її.

А цього разу Бєльченко вирішила показати, як виглядає з ранку, поділившись кадрами у своєму блозі. Зірка була з патчами під очима, зробивши селфі.

"День почався з набряклого обличчя. Знаєте, чому?", - написала Юлія, інтригуючи фанатів.

"Бо ми вчора до другої ночі дивилися серіал і не могли зупинитися", - продовжила зірка на наступний сторіс.

Зірка зізналася, що зараз дивиться серіал "Венсдей" та порекомендувала його своїм фанатам. Ця картина продовження легендарної картини про Сімейку Аддамс.

Нагадаємо, Юля "Зайчика" з "Холостяка" поділилася надихаючими кадрами з моря .

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