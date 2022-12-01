Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою волонтерських та благодійних ініціатив, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала кумедне відео, а в ньому лайфхак – що робити, якщо вдома немає води.

У ролику Наташа знята на кухні біля мийки і показує свій спосіб, як зробити "умивальник", коли в крані немає води. Для цього співачка використовувала пляшку з водою, в якій проколола дірочку, і щоб вода витікала, як із крана, вона трохи прочиняла кришечку пляшки. У результаті виходило як вода тече з крана і можна помити руки.

У підписі до публікації Могилевська заявила: "Що робити, якщо немає води із крана?". Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію артистки: "Супер! Нас точно не перемогти!", "Найкраща", "Супер. Наталя, ми прорвемося", "Дякую!", "Хто міг би подумати, що ми все це робитимемо . Що так зміниться наше життя... Але ми вистоємо!", "Наталю, дякую! Ви дуже крута!", "Потрібна інформація", "Супер, наші українці знайдуть з будь-якого становища вихід, пишаюся нашою нацією. Слава Україні", "Коли немає води, то й пляшки надовго не вистачить".

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