Відома блогерка Анна Богдан, яка була переможницею проекту "Холостяк" і будувала стосунки з головним героєм Михайлом Заливаком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу модель виклала знімок зі своєї подорожі до Домінікани та нарвалася на критику шанувальників.

На новій фотографії Ганна зображена на вечірній прогулянці, серед густої зелені та яскравого світла. Судячи з геолокації, вона оселилася у розкішному готелі першої лінії з недешевими номерами. Перед камерою дівчина з'явилася в довгій чорній сукні з вирізами, яка підкреслила фігуру і декольте, її волосся розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Богдан іспанською написала: "На добраніч". А користувачі відразу почали коментувати нову публікацію дівчини, правда, деякі її критикують: "Гаряча штучка", "Красуня", "Красуня", "Треба відписуватися! Нудить вже від її сторіс і постів!" ", "Це все, що її турбує зараз", "Дуже красива", "У нас війна, навіщо нам ці важкі фото? Буде час для куражу, а зараз краще подумайте про ціну, яку хлопчики платять, допомагайте чим можете, може потім не так соромно буде лежати на білих пляжах", "Красунькою вона була. Зараз це коротке волосся, тьмяний погляд. Не приваблива зовсім".

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