Молода дружина Віктора Павлика прославилася завдяки стосункам зі співаком, розборками з його колишньою дружиною та бажанням запам'ятатись у мережі. Інстаграм приносить дівчині більшість доходу на рекламі, проте за будь-якої критики Репяхова обурюється і виправдовує свою поведінку.

При цьому подобається Катерині привертати увагу – розповідати про сім'ю, ділитися сварками чи особистими темами. Також любить вона хвалитися перетвореннями та модними новинками.

«Понад два роки я впевнена, що в моєму салоні - найкращі ❤️ Довіряйте свою красу професіоналам! А також від мене діятиме ексклюзивна пропозиція» - похвалявшись оновленим кольором локонів, написала Репяхова.

«Красуня 🤩; Хороша ❤️Дуже дуже красиво, та природно 😍; Вам підходить 🙌; Така скромненька, струнка ❤️; Так добре 😍❤️; Фарбування реально шикарне! Немов рідний колір волосся – настільки натурально!; Дуже гарне фарбування 🔥».

Раніше Репяхова показала на своїй сторінці в Інстаграм , який "привіт" російським окупантам передав її чоловік. Зокрема, артист залишив автограф та знамениту фразу зі своєї пісні на снаряді калібру 152-мм.

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.