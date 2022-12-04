Популярна співачка Настя Каменських продовжує ігнорувати всі чутки про можливе розлучення з Потапом – пара давно ніде не з'являється разом, не показує де і як живе і чим разом займається. Також Олексія Потапенка масово критикують за його ранню втечу з країни, коли в Україні залишалися його колеги і навіть вступили до лав ЗСУ.

Настя повернулася до Києва раніше, ніж її чоловік. Вона займається допомогою дитячого фонду онкохворих дітей та нещодавно провела аукціон зі збором коштів для них. Не забуває артистка і про себе з шанувальниками – дозволяє подуріти перед камерою і хвалиться новими вбраннями.

«Настя красуня 😍 Боже як я вас люблю ❤️; терпіти її не можу; Є інтерв'ю з Горьовою, де вона розповідає, що вони давно були не разом і Настя до цього не має жодного відношення)); якби забрати цю «оманливість» і бути трохи простіше 🙏💙💛 сказала це з повагою 🙌; Таке волосся красиве; Красива, але на чужому нещастя свого щастя не збудувати!; Не можу дивитися на Вашу родину... такий осад після вашої втечі; Звідки Настя цей пафос? Настя, будь простіше! Не час!".

Як відомо, Настя вже багато років товаришує з Анною Андрійчук, яка була одружена з відомим виконавцем Позитивом із "Час та Скло". У день народження Ані співачка вирішила привітати її у соцмережі.

Нагадаємо, Гвоздьова з "Танців із зірками" показала маму на своєму вінчанні, фото.

Як повідомляла Politeka, Каменських у білому мереживі звернулася до українців.