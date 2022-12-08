Знаменитость Маша Ефросинина показала, чем занималась тайно в последнее время.

Популярная украинская ведущая каждый день рассказывает о своей насыщенной жизни, где не была долгие месяцы и находилась с детьми заграницей. Теперь Ефросинина в Инстаграмме рассказывает, чем занимается и делится различными образами в сети.

В этот раз она похвасталась долгожданной новостью, которую скрывала какое-то время.

«Наконец-то можно сказать, чем мы занимались в перерывах меж тревогами. Премьера спецвыпусков! – поделилась Ефросинина.

В кадре проект решил познакомить поклонников с тренерами спецсезона «Лиги смеха».

Состав тренеров специального сезона «Лиги смеха» будет действительно мощным, ведь мы собрали лучших из лучших!

К шоу присоединятся Станислав Боклан, Маша Ефросинина, Владимир Дантес, Александр Пикалов, Юрий Ткач, Наталья Могилевская и Гарик Корогодский» - поделились в сети.

Конечно, тренеры в этот раз не будут играть с командами, а только оценят их. Цель этого сезона не столько выявит победителя, сколько дать командам высказаться о наболевшем.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.