Популярная украинская ведущая каждый день рассказывает о своей насыщенной жизни, где не была долгие месяцы и находилась с детьми заграницей. Теперь Ефросинина в Инстаграмме рассказывает, чем занимается и делится различными образами в сети.
В этот раз она похвасталась долгожданной новостью, которую скрывала какое-то время.
«Наконец-то можно сказать, чем мы занимались в перерывах меж тревогами. Премьера спецвыпусков! – поделилась Ефросинина.
В кадре проект решил познакомить поклонников с тренерами спецсезона «Лиги смеха».
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Состав тренеров специального сезона «Лиги смеха» будет действительно мощным, ведь мы собрали лучших из лучших!
К шоу присоединятся Станислав Боклан, Маша Ефросинина, Владимир Дантес, Александр Пикалов, Юрий Ткач, Наталья Могилевская и Гарик Корогодский» - поделились в сети.
Конечно, тренеры в этот раз не будут играть с командами, а только оценят их. Цель этого сезона не столько выявит победителя, сколько дать командам высказаться о наболевшем.
Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.
Також Politeka писала, Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.