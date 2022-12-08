У новому випуску спільного шоу Марії та співачки Олі Полякової "Дорослі дівчата" зірки обговорювали відьомство, магію та привороти. До теми Єфросиніна вирішила розповісти про НП, яка близько чотирьох років тому ледь не коштував їй життя.

Тоді Маша з чоловіком прийшли до Юрія Горбунова на свято, яке проходило на річці, на дерев'яному пантоні на Трухановому острові.

"Я з букетом квітів, Тимур трохи позаду, приходжу вітати Юрка, дарую йому квіти, бачу Катю Осадчу, десь в 10 кроках від мене. Купа людей, всі п'ють, співають. І саме я роблю три кроки, піді мною провалюються дошки, я уходжу під воду. Під водою стирчать такі шпали, залізний штир, який протикає мені стегно у м'яку частину, в сантиметрі від мого живота. Тобто ще сантиметр і він би мене повністю проткнув і виліз би десь в районі горла, я б була вже мертва", - пригадує Маша.

Ведучу відвезли до лікарні, від болю вона непритомніла. Наступного дня їй зателефонував Горбунов, поцікавився, як вона почувається, та порадив звернутися до "знаючої людини". Тоді Єфросиніна пішла знімати "наврочення".

"Мені знайшли людину, до якої, як то кажуть, їздить весь Київ. Я до неї приїхала. Вона робить дуже розповсюджену в Україні штуку, це називається зливати на віск, і ніби з тебе вся нечисть, наврочення сходить. І вона сказала, що мені реально зроблено на професійну смерть від 2014 року. Як я звільнилася з Нового каналу, в мене дійсно ніяк не складалася кар'єра. Що не шоу, то невдача, провал, який кастинг, мене не беруть", — зізнається Марія.

Ворожка також залякала Єфросиніну, що її зурочила колега, і не лише на професійну смерть, а на те, що вона завжди "ходитиме по лезу" і з нею фізично траплятиметься щось страшне.

"І вона сказала, що зроблено на професійну смерть. Зроблено моєю коліжанкою, якій не дає спокою моя кар'єра і мої великі проєкти. Не знаю хто це, їй із цим жити", - роозповіла Маша та додала, що далі, після участі в шоу "Танці з зірками" 2018 року, її справи пішли вгору, вона повернулася на екрани.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.