Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздєва, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз артистка поділилася чарівним відео, на якому показала свої танці.

Як виявилося, Ілона стала амбасадоркою бренду одягу та в наряді цієї марки зняла танцювальне відео. Перед камерою зірка з'явилася в темних штанах і короткому чорному топі, а зверху накинула чорно-білу картату сорочку вільного крою. Її волосся розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка. Як видно, відео цікаво змонтоване і на ньому можна побачити приголомшливу пластичність тіла танцівниці.

У підписі до публікації йдеться: "Одяг, у якому хочеться танцювати від задоволення".

Зазначимо, раніше Гвоздєва поділилася з шанувальниками чарівним фото у новорічній атмосфері, а у підписі до нього звернулася до українських захисників: "Дорогі наші захистники, хочу від щирого серця сказати вам дякую і низький вам уклін за те що зараз я маю можливість жити, розвиватись і працювати в своїй країні. Ми пишаємось вами, віримо в нашу перемогу, тримаємо тил, намагаємось допомагати, чекаємо вас додому і дуже дуже хвилюємся за кожного з вас. Ви усі герої для мене і, особисто, для моєї доньки! Герої не вмирають. Чекаємо вас вдома".

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