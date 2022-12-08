Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздєва, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз артистка поділилася чарівним відео, на якому показала свої танці.
Як виявилося, Ілона стала амбасадоркою бренду одягу та в наряді цієї марки зняла танцювальне відео. Перед камерою зірка з'явилася в темних штанах і короткому чорному топі, а зверху накинула чорно-білу картату сорочку вільного крою. Її волосся розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка. Як видно, відео цікаво змонтоване і на ньому можна побачити приголомшливу пластичність тіла танцівниці.
У підписі до публікації йдеться: "Одяг, у якому хочеться танцювати від задоволення".
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Українців попередили про небезпечне природне явище: "До кінця доби..."
"Спочивай з миром": відомий ведучий і зірка "Ліги Сміху" віддав життя, захищаючи Україну
Пішли гуляти та не повернулися: маленьких українців Данила та Георгія шукають уже майже місяць
Анна Трінчер підтримала тренд "Венсдей", вразивши танцями: "Як я вам у ролі..."
Зазначимо, раніше Гвоздєва поділилася з шанувальниками чарівним фото у новорічній атмосфері, а у підписі до нього звернулася до українських захисників: "Дорогі наші захистники, хочу від щирого серця сказати вам дякую і низький вам уклін за те що зараз я маю можливість жити, розвиватись і працювати в своїй країні. Ми пишаємось вами, віримо в нашу перемогу, тримаємо тил, намагаємось допомагати, чекаємо вас додому і дуже дуже хвилюємся за кожного з вас. Ви усі герої для мене і, особисто, для моєї доньки! Герої не вмирають. Чекаємо вас вдома".
Нагадаємо, "Дякую, що ми разом": екс-дружина Потапа Горова здивувала несподіваним зізнанням про Дорофєєву.
Як повідомляла Politeka "Моя красуня": Горбунов на очах у всіх ніжно звернувся до Каті Осадчої, фото.
Також Politeka писала, що "Дві легенди": Данилко в образі Сердючки повеселив українців архівним фото з "мамою".