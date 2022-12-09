Як пише Politeka.net, Ганна Тринчер - відома українська співачка, блогерка і актриса. Зірка прославилася завдяки серіалу "Школа". Не забуває Тринчер і про Instagram, де ділиться з фанатами не лише своєю творчістю, але й особистими кадрами. Не забуває Ганна і про Instagram, де ділиться з фанатами самим цікавим.
А в цей раз Тринчер показала себе в машині, звернувшись до фанатів.
"Питаннячко до вас", - написала Анна.
"Здається, я дозріла до змін. Як краще?", - написала Тринчер і показала себе блондинкою.
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"Чи так?)", - запитала Ганна на ще одному сторіс, де була вже русою.
А до цього Тринчер розповіла про свої стосунки з Волошиним:
"Чому він зробив тобі пропозицію через 7 місяців?
по-перше: два рази сходитися і розходитися. Причому так, щоб перший раз «бортанула» ти, а другий тебе. Обов'язковий інгредієнт: навіть в періоди розлучення незрозуміла магія, хімія між вами, постійні «випадкові» зустрічі", - написала Анна.
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