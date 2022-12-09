Співачка Анна Тринчер показала, як планує змінити імідж, звернувшись до фанатів у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ганна Тринчер - відома українська співачка, блогерка і актриса. Зірка прославилася завдяки серіалу "Школа". Не забуває Тринчер і про Instagram, де ділиться з фанатами не лише своєю творчістю, але й особистими кадрами. Не забуває Ганна і про Instagram, де ділиться з фанатами самим цікавим.

А в цей раз Тринчер показала себе в машині, звернувшись до фанатів.

"Питаннячко до вас", - написала Анна.

"Здається, я дозріла до змін. Як краще?", - написала Тринчер і показала себе блондинкою.

"Чи так?)", - запитала Ганна на ще одному сторіс, де була вже русою.

А до цього Тринчер розповіла про свої стосунки з Волошиним:

"Чому він зробив тобі пропозицію через 7 місяців?

по-перше: два рази сходитися і розходитися. Причому так, щоб перший раз «бортанула» ти, а другий тебе. Обов'язковий інгредієнт: навіть в періоди розлучення незрозуміла магія, хімія між вами, постійні «випадкові» зустрічі", - написала Анна.

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