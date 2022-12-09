Всесвітньо відома модель Наомі Кемпбелл нещодавно заявила, що має намір передати свій багатий досвід, свої знання та вміння молодому поколінню та викладе охочим спеціальні уроки. Знедавна Наомі стала мамою (зірка не розкриває деталей появи дитини), стала активісткою і все частіше з'являється на світських вечорах.

«Віддаючи шану Її Величності королеві Єлизаветі II з The Fashion Salute… на церемонії British Fashion Awards. В одязі burberry» - коротко підписала новий ролик Наомі у мережі.

На відео зірка постала в елегантному та стриманому образі, але отримала безліч компліментів: «Легендарний ❤; Я говорю, ти виглядаєш просто чудово; Ця королівська прогулянка 👸🏾; Королева 🖤; Дякую, що так добре уявили. 👏🔥; Ти наша справжня Королева! Люблю; вона скарб богів".

Я мама, модель, активістка, а тепер інструктор MasterClass. У моєму новому класі я збираюся навчити вас урокам, які я засвоїла за свою кар'єру, і тому, як ухвалення вашої індивідуальності може допомогти вам досягти чого завгодно. Чи готові ви використовувати свою силу та впевнено дивитися у світ? Сподіваюся, ви приєднаєтесь до мене. #LinkInBio» - написала Наомі.

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