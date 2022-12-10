Популярна українська актриса Наталія Васько пояснила, у чому найбільша проблема українців. Своєю думкою Васько поділилася в інтерв'ю Аліні Доротюк для її YouTube-каналу.
Зокрема, вона не розуміє, чому після анексії Криму та початку війни на Донбасі багато її співвітчизників заплющували очі на агресію росії та мирилися з вельми лояльним ставленням до всього російського.
Наталія Васько вважає, що одна з найголовніших проблем українців – це незрозуміле бажання "вдягати одяг жертви". Саме таке поблажливе ставлення до росії з боку українців стало однією з причин початку повномасштабної війни.
"Це якесь садо-мазо. Ми весь час одягаємо на себе одяг жертви. Таке відчуття, що нам подобається бути жертвами. Цитуючи Франка: "От би українці були більш характерними, а не такими, що підлаштовуються ", - висловилася знаменитість.
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Васько вважає, що певна "толерантність" до росії дуже заважає українцям.
"Не страшний той ворог, що зовні. Найстрашніший, який казав, що 23 лютого "святкувати обов'язково", коли був Євромайдан, коли російських акторів запрошували і було байдуже, що вони говорили "Крим наш". Там електрику ми споживаємо від росії, там бізнеси відкриваємо, там ще щось”, – прокоментувала Наталія Васько .
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