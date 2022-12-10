Популярна українська гімнастка, Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка одружена з американським бізнесменом і, крім старших дітей, виховує маленьку дочку, народжену у другому шлюбі, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка спорту виклала архівне фото та зробила важливу заяву.

Як видно, Лілія показала знімок, на якому вона знята багато років тому на світанку своєї спортивної кар'єри. Тут вона ще зовсім юна, у спортивному вбранні та з пронизливим поглядом.

У підписі до публікації Подкопаєва, яка живе в Америці всіляко підтримує Україну та бере участь у благодійних ініціативах, зробила заяву. Зокрема, олімпійська чемпіонка закликала світовий спорт не допускати до жодних змагань росіян.

"Ми не можемо допустити дозволу Росії приймати участь

в будь якій спортивній діяльності в Світі після того, як вони вбили 184 Українських спортсменів. Запрошувати їх означає підтримувати війну та злочини, скоєнні росіянами. Спорт не має бути поза політикою, поза смертями людей та руйнуванням України", – написала Лілія.

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