Цього разу на свої сторінці в Instagram зірка заговорила про новий проєкт, що стосується українських підлітків.

"Чи я смілива? Не знаю… Мабуть що, жорстко відповісти та поставити кривдника на місце - так.. А дати йому по пиці -ні.. Хоча зараз розумію, що вміння бути фізично підготовленою до будь-яких образ просто надважливо! Але ми дорослі і все ж таки трохи розбираємося в людях, щось інтуїтивно можемо відчути, десь обійти небезпеку, дати собі раду врешті решт", — пише Маша Єфросиніна.

Благодійний фонд ведучої започаткував соціальний проєкт «Смілива», в межах якого дівчат-підлітків навчають самообороні та надають психологічну допомогу.

"Сучасні українські підлітки вміють розрізняти звуки вибухів та повітряної оборони, знають про загрозу катувань. Фото з позначкою «чутливий контент» стали для них повсякденністю. Звісно, на кожному з них позначились травматичні події з початку повномасштабного вторгнення", — додала Марія.

За словами Єфросиніної, для дівчат віком 12-18 років участь у проєкті безкоштовна.

"Усвідомлення свого стану — вже 50% успіху. Нам, як нації, треба прийняти, що жоден українець не лишився нетравмованим через війну", — наголосила ведуча.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.