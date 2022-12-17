Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так, цього разу зірка виклала кумедне відео, яким представила свій новий хіт "Колишній".

Варто зазначити, що у кліпі на цю пісню Оля з'явилася в дуже концептуальному образі – вона буквально з локшиною на вухах. А в пісні є жартівливі слова від того, що кохання з колишнім – це волонтерство.

У підписі до публікації Цибульська зізналася, що в одному з військових шпиталів біля столиці, котрий втратив обидві ноги герой, узяв з неї обіцянку – ніколи не переставати співати. І тому її пісні завжди такі веселі, життєствердні та жартівливі.

"Попри страшні ранкові обстріли, я не переношу реліз "Колишнього". Бо місії не переносять, а підіймати вам настрій і відволікати - моя. Твоя легка посмішка кутиками губ значить, що її виконано. Нещодавно Україна увійшла до десятки країн з найвищим рівнем волонтерства. Тому правило "одного разу волонтер - назавжди волонтер", якого так самовіддано дотримуються мільйони непереможних українок, може і має поширюватися і на вирішення особистих проблем. Або хоча б стати класним алібі", - написала Цибульська.

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